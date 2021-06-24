В деревне Тярлево Пушкинского района горит кровля на площади 400 «квадратов»

В Петербурге в Пушкинском районе города произошла чрезвычайна ситуация — пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 23 июня в 18:13 поступило сообщение, что в Пушкинском районе в деревне Тярлево на Московском шоссе дома 132 загорелся одноэтажный ангар.

Он был размером 20х90 метров.

Отмечается, что горела кровля на площади 400 квадратных метров.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что деревянный домик в Курортном районе охватил огонь.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что иномарка сгорела на КАД у Вантового моста. На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.