В деревне Тярлево Пушкинского района горит кровля на площади 400 «квадратов»

В Петербурге в Пушкинском районе города произошла чрезвычайна ситуация — пожар.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 23 июня в 18:13 поступило сообщение, что в Пушкинском районе в деревне Тярлево на Московском шоссе дома 132 загорелся одноэтажный ангар.
Он был размером 20х90 метров.
Отмечается, что горела кровля на площади 400 квадратных метров.
При этом, информации о пострадавших не поступало.
Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС пять единиц техники и 22 человека личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что деревянный домик в Курортном районе охватил огонь.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что иномарка сгорела на КАД у Вантового моста. На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.