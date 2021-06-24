В Ленобласти еще 133 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 133 человека заболели коронавирусом
Коронавирус продолжает набирать обороты в Ленобласти. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 133 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 24 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 47 740 случаев заболевания. При этом выздоровели 44 404 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 19 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 8 598 человек. Следом идет Петербург — 1 143 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 2308 новый ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, что УЕФА разрешил Петербургу отказаться от матчей Евро-2020 из-за коронавируса

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