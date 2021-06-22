УЕФА разрешил Петербургу отказаться от матчей Евро-2020 из-за коронавируса

России дали право отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу, которые должны пройти в Петербурге. Это связано с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.

Как сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), вопрос об отказе от матчей Евро-2020 стоит за петербургскими или российскими властями. Информацию об этом передает «Интерфакс».

Чемпионат Европы по футболу проводится в 11 городах. Северная столица принимает семь матчей: 12 июня сыграли Бельгия и Россия (3:0), 14 июня — Польша и Словакия (1:2), 16 июня — Финляндия и Россия (0:1), 18 июня — Швеция и Словакия (1:0), 21 июня — Финляндия и Бельгия (0:2). 23 июня на «Газпром Арене» состоится матч между Швецией и Польшей, а 2 июля пройдет игра в рамках четвертьфинала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия вылетела с Евро-2020: Дзюба разрешил «материть» футболистов, а Черчесов обещает сделать новую боеспособную команду.