В Петербурге от коронавируса умерло еще 99 человек

В Петербурге от коронавируса умерло еще 99 человек
В Петербурге от коронавируса продолжают умирать. Фото: pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 99 случаев.

Об этом стало известно в четверг, 24 июня. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 686 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 15 695 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 131 463 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург обновил рекорд по суточной смертности от коронавируса.

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