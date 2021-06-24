В мире коронавирус подхватили уже более 180 млн человек

В мире коронавирусная инфекция выявлена у 180 млн 373 тыс. 156 человек.

По данным SCMP на четверг, 24 июня, в мире новый вирус подхватили уже180 млн 373 тыс. 156 человек, 163 млн 378 тыс. 893 пациента смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 млн 907 тыс. 670 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» по заболеваемости COVID-19 находятся США: 34 млн 449 тыс. 004 зараженных, 618 294 погибших. На втором месте расположилась Индия (30 млн 082 тыс. 778 инфицированных, 392 014 погибли), на третьем находится Бразилия (18 млн 170 тыс. 778 зараженных, 507 240 умерших).

Россия расположилась на шестом месте: в стране, по данным российской статистики на 16 июня, зафиксировано 5 млн 368 тыс. 513 инфицированных, погибли от COVID-19 130 895 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитым петербуржцам выдадут электронный сертификат о вакцинации от COVID-19.