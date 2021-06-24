Специалист предсказал максимальное укрепление рубля

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая рассказала, что важнейшим фактором в пользу укрепления национальной валюты является рост цен в мире на нефть.

Ольга Беленькая в беседе с агентством «Прайм» отметила, что стоимость Brent в первый раз, считая с 2018 года, превысила отметку в $75 за баррель.

Эксперт заявляет, что рубль поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Центрального банка, повысившего ключевую ставку уже до 5,5% годовых.

Целевой диапазон до конца лета составит 71-74 рубля за доллар и 85-88 рублей за евро, думает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила против печати большего объема денег и их раздачи населению.