В Петербурге с утра зафиксированы 4-балльные пробки

В Петербурге с утра зафиксированы 4-балльные пробки
В Петербурге пробки в 4 балла. Фото "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга в некоторых районах проводят утро четверга в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 24 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. Такая ситуация продолжится вплоть до 14:00. А затем, может быть, спадет.

Красным отмечены участки на проспекте Кантемировской улице, на набережной Черной речки, на улице Савушкина, на Приморском проспекте, на Большом проспекте П.С., на Кронверкской набережной, на Троицком мосту, на Воскресенской и Арсенальной набережных, на Боткинской улице, на улице Академика Лебедева, на Пироговской набережной, на набережной Кутузова, на набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице закончились запасы температурных рекордов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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