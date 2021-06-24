Диетолог перечислила напитки, которые восстановят работу печени

Диетолог и врач гастроэнтеролог Алина Будаковская назвала те напитки, которые могут восстановить работу печени. По словам специалиста, в данном случае будут полезны морковные и тыквенные соки.

В эфире телеканала «Москва 24» Алина Будаковская рассказала, что такие напитки понизят разрушительное воздействие токсинов, которые с течением времени все больше накапливаются в организме людей.

Отмечается, что в день нормально употребить примерно 250 миллилитров сока.

По мнению эксперта, напитки омолодят клетки печени и повысят ее детоксикационные свойства.

Кроме того, диетолог напомнила о том, как полезна минеральная вода. Особенно, если она средне- или высокосоленая. , При нарушениях работы печени диетолог советует выпивать до трех стаканов в сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог перечислила продукты с опасными Е-добавками.