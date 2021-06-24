Молодой рабочий погиб после падения с высоты на стройке во Всеволожском районе

Молодой рабочий погиб после падения с высоты на стройке во Всеволожском районе
22-летний рабочий упал с высоты четвертого этажа. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе рабочий упал с высоты четвертого этажа на стройке многоэтажного дома. Парень скончался от полученных травм в больнице.

Как сообщает областное управление Следственного комитета, открыто уголовное дело по части 2 статьи 216 о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным СК, все случилось на территории строящегося многоквартирного дома в деревне Старая. 22-летний рабочий упал с высоты четвертого этажа. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, но парень не выжил. Спустя несколько дней он скончался в больнице.

Следствие проводит проверку и устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мертвого пенсионера нашли в золотой «Ладе» на улице Верности.

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