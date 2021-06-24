Бездыханное тело 33-летнего петербуржца обнаружили на крыльце магазина

В Петербурге в Красносельском районе на улице найден труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июня в 08:18 в отделе полиции раздался звонок. Мужчина сообщил, что по адресу улица Авангардная дом 11 находится труп.

Отмечается, что тело мужчины лежало на крыльце магазина.

Оказалось, что мертв 33-летний петербуржец. Мужчина не был судим, однако ранее уже привлекался.

Примечательным оказалось то, что на тело было найдено без внешних признаков насильственной смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на заброшенном участке в Ленобласти нашли труп женщины с колото-резанными ранениями.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском проспекте.