Бездыханное тело 33-летнего петербуржца обнаружили на крыльце магазина

Бездыханное тело 33-летнего петербуржца обнаружили на крыльце магазина
На крыльце магазина Красносельского района найдено тело. Фото: Pixabay

В Петербурге в Красносельском районе на улице найден труп.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июня в 08:18 в отделе полиции раздался звонок. Мужчина сообщил, что по адресу улица Авангардная дом 11 находится труп.

Отмечается, что тело мужчины лежало на крыльце магазина.

Оказалось, что мертв 33-летний петербуржец. Мужчина не был судим, однако ранее уже привлекался.

Примечательным оказалось то, что на тело было найдено без внешних признаков насильственной смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на заброшенном участке в Ленобласти нашли труп женщины с колото-резанными ранениями.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что женщина получила от сожителя удар ножом в спину после ссоры на Ленинском проспекте.

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