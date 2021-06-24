Петербург обогнал Московскую область по количеству заболевших COVID-19

Петербург обогнал Московскую область по количеству заболевших COVID-19
Стало известно, что Петербург поднялся на строчку выше среди всех регионов по заболеваемости коронавирусом. Фото: Pixabay

Северная столица теперь на втором месте по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, число инфицированных COVID-19 в Петербурге составляет 461 701 человек, при том, что в Московской области намного меньше — 298 855 заболевших.

Кроме того, показатель смертности в городе на Неве стал рекордным с начала пандемии — 99 человек. Прошлый максимум составлял 93 погибших.

Помимо прочего, количество летальных исходов в Санкт-Петербурге больше, чем в Москве. Хотя в столице обычно фиксируют больше всего погибших, сообщается о 92 летальных исходах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 60% работников сферы доставки в Москве обязали привиться от коронавируса. Соответсвующий официальный документ опубликован на сайте Роспотребнадзора столицы.

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