Петербург обогнал Московскую область по количеству заболевших COVID-19

Северная столица теперь на втором месте по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба, число инфицированных COVID-19 в Петербурге составляет 461 701 человек, при том, что в Московской области намного меньше — 298 855 заболевших.
Кроме того, показатель смертности в городе на Неве стал рекордным с начала пандемии — 99 человек. Прошлый максимум составлял 93 погибших.
Помимо прочего, количество летальных исходов в Санкт-Петербурге больше, чем в Москве. Хотя в столице обычно фиксируют больше всего погибших, сообщается о 92 летальных исходах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 60% работников сферы доставки в Москве обязали привиться от коронавируса. Соответсвующий официальный документ опубликован на сайте Роспотребнадзора столицы.