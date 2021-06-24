60% работников сферы доставки в Москве обязали привиться от коронавируса

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: Pixabay

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: Pixabay

Московское управление Роспотребнадзора обязало привить 60% занятых в сфере доставки.

Главный санитарный врач Москвы подписал указ, предполагающий обязательную вакцинацию 60% жителей столицы, которые работают в сфере доставки.

Так, московское управление Роспотребнадзора опубликовало документ, который гласит, что необходимо прививать против коронавируса москвичей, которые работают в сфере доставки.

Стоит заметить, что данный официальный документ выложен на сайте Роспотребнадзора столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитым петербуржцам выдадут электронный сертификат о вакцинации от COVID-19.