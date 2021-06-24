Следователи выяснят, почему годовалый ребенок один выполз на дорогу в Кудрово

В Кудрово следователи организовали проверку после того, как маленький ребенок выполз на дорогу перед проезжающей машиной.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, информация о ребенке на дороге появилась в социальных сетях. Годовалый мальчик на четвереньках уполз с детской площадки и оказался на проезжей части, когда рядом с ним проезжала машина. К счастью, водитель вовремя заметил малыша и успел затормозить. Родителей поблизости не было.

По данному факту следователи инициировали проведение доследственной проверки. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово малыша упустили из виду: ребенок уполз на дорогу. Очевидец отметил, что рядом матери малыша так и не оказалось. По его мнению, ребенка сразу же искать не кинулись.