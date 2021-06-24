Еще один город в Италии объявил распродажу домов за один евро

Администрация нашла владельцев таких домов. Многие из них отказались от собственности. Фото: pixabay

Администрация нашла владельцев таких домов. Многие из них отказались от собственности. Фото: pixabay

Итальянская коммуна, расположенная в Абруццо, объявила распродажу домов за один евро.

Об этом сообщает Idealista. Оно расположено в 30 минутах езды от горнолыжных курортов и пляжа Адриатического моря.

Распродажу инициировала администрация коммуны. Уже четыре года она занимается возрождением заброшенных территорий. Так провели перепись пустующих домов, их оказалось 600.

Администрация нашла владельцев таких домов. Многие из них отказались от собственности. Так было решено продать их за один евро. Первые дома купят уже в июле. Покупателей обяжут восстановить купленные дома в течение трех лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 2,5 тысяч частных жилых домов в Петербурге получат газ до конца года 2022 года. До конца следующего года власти Петербурга пообещали провести газ к более чем двум тысячам участков и домовладений.