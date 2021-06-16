Более 2,5 тысяч частных жилых домов в Петербурге получат газ до конца года 2022 года

Более 2,5 тысяч частных жилых домов в Петербурге получат газ до конца года 2022 года
Зампред правительства РФ Александр Новак напомнил на совещании в Смольном, что в послании президента была поставлена задача обеспечить газификацию до конца следующего года. Фото: Смольный

До конца следующего года власти Петербурга пообещали провести газ к более чем двум тысячам участков и домовладений.

Как сообщили в Смольном, газ будут подводить к границам участков в тех поселках, где уже есть газопроводы. За счет бюджета города льготным категориям граждан проведут газ в дом и установят плиту. За последние пять лет такую помощь получили более тысячи петербуржцев, в том числе 40 ветеранов ВОВ.

Зампред правительства РФ Александр Новак напомнил на совещании в Смольном, что в послании президента была поставлена задача обеспечить газификацию до конца следующего года. Это относится к населенным пунктам, куда уже подведен газ и есть заявки на подключение. Сейчас в Петербурге насчитывается 2674 таких частных жилых домов.

На сегодняшний день газ уже проведен в 56 поселков. Было построено 2 тысячи километров газопроводов, газифицировано 25,2 тысячи жилых домов.

До конца 2023 года газификацию выполнят в Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Выборгском и Приморском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до границ участка.

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