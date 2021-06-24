Премьер-министр Нидерландов отказался от участия в саммите с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ТАСС. Так он прокомментировал предложение Германии и Франции об организации саммита Евросоюза с Россией.

Рютте отметил, что не против встречи председателей Еврокомиссии и Евросовета с российским президентом. Несмотря на это, он отказался от личной встречи на переговорах с Россией. Он отметил, что причина отказа — дело о крушении малазийского Boeing МН17.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Футболисты сборной Нидерландов одержали победу над командой Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 3:2. Матч с участием нидерландской и украинской сборных прошел 14 июня в Амстердаме. Счет на 52-й минуте открыла сборная Нидерландов благодаря голу Жоржиньо Вейналдума.