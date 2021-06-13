Сборная Нидерландов обыграла Украину на матче Евро-2020

Футболисты сборной Нидерландов одержали победу над командой Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 3:2.

Матч с участием нидерландской и украинской сборных прошел 14 июня в Амстердаме.

Счет на 52-й минуте открыла сборная Нидерландов благодаря голу Жоржиньо Вейналдума. Через шесть минут в ворота Украины прилетел второй мяч — от Ваутера Вегорста.

Украинские футболисты смогли отыграть оба гола: на 75-й минуте защиту нидерландцев пробил Андрей Ярмоленко, а на 79-й минут отличился Роман Яремчук.

Сборная Нидерландов выбила победу на 85-й минуте матча: гол на счету Дензела Дюмфриса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Боярский готов съесть шляпу в случае победы сборной России на Евро-2020.