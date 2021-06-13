Боярский готов съесть шляпу в случае победы сборной России на Евро-2020

Актер болеет за российских футболистов, но не верит, что они действительно выиграют.

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что не верит в победу национальной сборной на Евро-2020. Несмотря на это, артист болеет за российских футболистов и будет очень радоваться, если они выиграют. Настолько, что готов съесть собственный головной убор. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Вспомните чемпионат Европы 2004 года. Тогда в греков тоже никто не верил, многие даже смеялись над этой командой. Но они смогли выиграть турнир! Если российские футболисты сделают то же самое, я публично признаю, что ранее был неправ. Более того — я съем свою шляпу»

— заявил Боярский.

Он добавил, что не видит «поводом для оптимизма». Напоминаем, что свой первый матч сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лопырёва и Барановская посетили футбольный матч России против Бельгии.