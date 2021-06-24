Amazon уличили в массовом уничтожении непроданных товаров

В организации заверяют, что утилизируют незначительную часть товара, а на свалки ничего, все идет на переработку. Фото: pixabay.com

В организации заверяют, что утилизируют незначительную часть товара, а на свалки ничего, все идет на переработку. Фото: pixabay.com

На складе»Amazon» в Шотландии уничтожали миллионы невостребованных или отвергнутых покупателями вещей. Среди них: различная техника, украшения.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Многие из товаров, которые отправляли на утилизацию, могли бы годами служить людям. Так по словам бывшего сотрудника «Amazon», за неделю работники уничтожили 130 тысяч товаров, и всего 24 тысячи отправили благотворительным организациям. На утилизацию отправляли: iPad, MacBook и десятки тысяч масок.

В организации заверяют, что утилизируют незначительную часть товара, а на свалки ничего, все идет на переработку. На информацию отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он удивился сообщению и пообещал разобраться с расточительным магазина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазинах Петербурга обнаружили сфальсифицированное сливочное масло.