В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару

Мурашко сообщил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, «проветривающей». Он порекомендовал жителям России не переедать и сократить время нахождения под открытым солнцем.

Если человек на жаре чувствует себя плохо, ему нужно скорее перейти в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Но если от этого лучше не становится, надо вызвать врача.