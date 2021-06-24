В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару

В Минздраве рассказали, от каких напитков стоит отказаться в жару
Если человек на жаре чувствует себя плохо, ему нужно скорее перейти в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Фото: pixabay
Глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал жителям России в жару отказаться от сладких напитков, кофе, алкоголя и пить больше обычной воды.
Об этом сообщает РИА «Новости». Министр считает, что нельзя в жару пить алкоголь, так как он обезвоживает организм, увеличивает нагрузку на сердце.
Мурашко сообщил, что одежда в такую погоду должна быть легкой, «проветривающей». Он порекомендовал жителям России не переедать и сократить время нахождения под открытым солнцем.
Если человек на жаре чувствует себя плохо, ему нужно скорее перейти в прохладное место, выпить воды, отдохнуть. Но если от этого лучше не становится, надо вызвать врача.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт назвал продукт, с которым опасно сочетать кофе. Павел Исанбаев, специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске, рассказал, что сочетать с кофе крайне вредно для организма.

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