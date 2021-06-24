Власти Испании одобрили отмену обязательного ношения защитных масок на улице

Власти Испании одобрили отмену обязательного ношения защитных масок на улице
Сейчас уже более половины жителей Испании получили как минимум одну дозу вакцины. Фото: pixabay

Испания приняла решение об отмене с субботы обязательного ношения масок на улице, которое ввели из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС. Так от масок на улице можно отказаться, если будет соблюдаться дистанция в полтора метра. Эта мера действовала в Испании примерно год. При этом маски все еще придется носить в местах скопления людей, общественных местах.

За все время в Испании коронавирусом заболели 3,77 млн человек. В декабре 2020 года в государстве началась прививочная компания. Сейчас уже более половины жителей Испании получили как минимум одну дозу вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Испания принимает вакцинированных туристов. Испания с 7 июня начала принимать туристов из всех стран, которые прошли необходимые этапы вакцинации от COVID-19. Но путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну все равно не смогут.

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