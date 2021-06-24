Власти Испании одобрили отмену обязательного ношения защитных масок на улице

Об этом сообщает ТАСС. Так от масок на улице можно отказаться, если будет соблюдаться дистанция в полтора метра. Эта мера действовала в Испании примерно год. При этом маски все еще придется носить в местах скопления людей, общественных местах.

За все время в Испании коронавирусом заболели 3,77 млн человек. В декабре 2020 года в государстве началась прививочная компания. Сейчас уже более половины жителей Испании получили как минимум одну дозу вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Испания принимает вакцинированных туристов. Испания с 7 июня начала принимать туристов из всех стран, которые прошли необходимые этапы вакцинации от COVID-19. Но путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну все равно не смогут.