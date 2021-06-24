Петербуржцам пообещали дожди и грозы в пятницу

В пятницу, 25 июня, в Северной столице ожидается переменная облачность.

По прогнозам синоптиков, завтра пройдет кратковременный дождь. Также ожидается гроза.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +19… +21 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +28… +30 градусов.

В МЧС предупредил о сильном ветре. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление слабо понизится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рабочая неделя в Ленинградской области завершится жаркой и дождливой погодой. Местами возможны грозы.