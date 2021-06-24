В Ленобласти в пятницу ожидается гроза и 35-градусная жара

В Ленобласти в пятницу ожидается гроза и 35-градусная жара
В Ленобласти обещают грозы. Фото: unsplash

Рабочая неделя в Ленинградской области завершится жаркой и дождливой погодой. Местами возможны грозы.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 25 июня, в области установится переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Ветер подует с юго-западных, западных направлений. Днем его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. При грозе порывы усилятся.

В ночь на пятницу термометры в Ленобласти покажут от +17 до +22 градусов. Днем опять жара: воздух прогреется до +27…+32 градусов, в восточных районах температура поднимется до +35 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гроза и сильный ветер испортят погоду в Петербурге в четверг.

гроза жара ленобласть прогноз погоды


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ни света, ни воды, ни связи: север Петербурга оказался отключён от ...
В Ленобласти в пятницу ожидается гроза и 35-градусная жара
Великобритании предрекли смену власти из-за нарушения прав человека
Посредник бывшего замглавы администрации Всеволожска пойдет под суд за ...
Доктор Мясников: риск заразиться коронавирусом в Турции сильно преувеличен
Во Всеволожске строитель разбился насмерть во время работы, а на улице ...
Скончалась 92-летняя балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева
Крупнейший производитель машин для добычи биткоинов приостановил продажи