В Ленобласти в пятницу ожидается гроза и 35-градусная жара

Рабочая неделя в Ленинградской области завершится жаркой и дождливой погодой. Местами возможны грозы.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 25 июня, в области установится переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Ветер подует с юго-западных, западных направлений. Днем его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. При грозе порывы усилятся.

В ночь на пятницу термометры в Ленобласти покажут от +17 до +22 градусов. Днем опять жара: воздух прогреется до +27…+32 градусов, в восточных районах температура поднимется до +35 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гроза и сильный ветер испортят погоду в Петербурге в четверг.