Гроза и сильный ветер испортят погоду в Петербурге в четверг

Гроза и сильный ветер испортят погоду в Петербурге в четверг
Ливни и грозы настигнут Петербург. Фото: Baltphto/Павел Долганов

На Северную столицу надвигается непогода: местных жителей предупредили о грозах и ливнях. Об этом сообщает городское управление МЧС.

По данным синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 24 июня, в городе на Неве начнутся сильные ливни и грозы, которые наконец-то сменят застоявшуюся жару.

Петербуржцев предупредили, что во время грозы ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 18 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончились запасы температурных рекордов. Термометры горожан покажут +27…+29°, а в Ленинградской области же +26…+31°, на востоке до +35°. Ветер будет дуть западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозе он станет порывистым.

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