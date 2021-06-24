Аргентина на следующей неделе получит партию второго компонента «Спутника V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

На следующей неделе в Аргентину поступит партия второго компонента вакцины против коронавируса «Спутник V» поступит в Аргентину на следующей неделе.

«Второй компонент вакцины поступит в Аргентину в начале следующей недели», — сообщается в официальном Twitter разработчиков вакцины.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.