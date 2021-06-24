Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за коронавируса в Петербурге

Беглов назвал условия для жестких ограничений из-за коронавируса в Петербурге
Александр Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в городе могут ввести более жесткие ограничения.

«Если обстановка будет развиваться так же и динамика будет расти, мы будем чувствовать, что не хватает коек, то, конечно, будут жесткие ограничения», — заявил он в эфире Телеканала «78»

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксирован 461701 случай заражения COVID-19. Скончались 15695 человек, в том числе 99 — за последние сутки. Выздоровело 434811 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге временно остановили запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «Ковивак». Оставшегося количества препаратов достаточно, чтобы привить тех, кто успел встать в очередь.

Александр Беглов коронавирус ограничения


 

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