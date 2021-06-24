На Просвещения столкнулись три автомобиля

Вечером 24 июня в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Авария произошла на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

По словам очевидцев, три легковушки плотно «впечатались» друг в друга. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». В Сети опубликовано видео и фото с места происшествия. На место ДТП прибыли скорая и полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.