Двухлетний ребенок упал с четвертого этажа на проспекте Славы

Двухлетний ребенок упал с четвертого этажа на проспекте Славы
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

В Московском районе Петербурга ребенок упал с высоты четвертого этажа многоэтажного дома.

Инцидент произошел на проспекте Славы вечером 24 июня. Очевидцы рассказали, что ребенок двух или трех лет выпал с четвертого этажа. По их словам, ребенок остался жив. На место происшествия прибыли скорая, спасатели и полиция.

«На проспекте Славы с 4 этажа выпал ребенок 2-3 года. Вроде жив», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Медработники поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

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