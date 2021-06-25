В ВОЗ заявили, что штамм «дельта» вдвое заразнее изначального коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что индийский штамм коронавируса, так называемый дельта-вариант SARS-CoV-2, в два раза более заразен, чем «оригинальный».

«Он может стать доминирующим штаммом в мире», — написала она в Twitter.

По ее словам, «один человек со штаммом «дельта» может заразить не двух, а четырёх, шестерых или даже восьмерых».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Индии нашли COVID-19 сразу с двумя мутациями. Такого еще не встречали прежде. Такие мутации обнаруживаются в 15-20% образцов, их нет у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.