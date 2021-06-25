В Пулково в пятницу нет задержанных рейсов

В Пулково в пятницу нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 25 июня, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опоздали 10 самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Кирова, Симферополя, Владивостока, Ленкорани, Калининграда, Анапы, Хабаровска, Москвы, Сочи. Первым задерживается рейс до Кирова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

аэропорт пулково самолеты


 

Новости партнеров
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Покрас Лампас показал первые пункты «Манифеста Каллиграфутуризма»
В Пулково в пятницу нет задержанных рейсов
В Крыму опрокинулся микроавтобус с детьми
В ВОЗ заявили, что штамм «дельта» вдвое заразнее изначального ...
В Доминикане заявили о готовности закупить вакцину «Спутник V» от ...
Губернатор Петербурга призвал к «нулевой толерантности» к непривитым
Инвестор «Северного потока – 2» прокомментировал заявление США о «грязном газе»
Пешеход попал под колеса машины на Народной улице