В Пулково в пятницу нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 25 июня, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опоздали 10 самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Кирова, Симферополя, Владивостока, Ленкорани, Калининграда, Анапы, Хабаровска, Москвы, Сочи. Первым задерживается рейс до Кирова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.