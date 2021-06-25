В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Причиной этого стали сильный ветер и приближающиеся ливни.

Об этом стало известно в пятницу, 25 июня. Так, с 13-16 часов дня в регионе ожидаются грозы, местами с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду и ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по региону,

В связи со штормом повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения. Машину рекомендуется отогнать в гараж или поставить вдали от деревьев и слабых конструкций. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем в Ленобласти воздух прогреется до +27…+32 градусов, в восточных районах температура поднимется до +35 градусов.