В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. Причиной этого стали сильный ветер и приближающиеся ливни.

Об этом стало известно в пятницу, 25 июня. Так, с 13-16 часов дня в регионе ожидаются грозы, местами с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду и ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по региону,

В связи со штормом повышается вероятность ДТП, происшествий на воде и ж/д транспорте, а также аварий на объектах электроснабжения. Машину рекомендуется отогнать в гараж или поставить вдали от деревьев и слабых конструкций. Пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем в Ленобласти воздух прогреется до +27…+32 градусов, в восточных районах температура поднимется до +35 градусов.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть штормовое предупреждение


 

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