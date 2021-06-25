Прохожая обнаружила труп с ликом Христа на груди в парке Воинской славы

Прохожая обнаружила труп с ликом Христа на груди в парке Воинской славы
Полицейские прибыли к указанному месту. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга обнаружили труп мужчины с многочисленными татуировками.

В четверг, 24 июня, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении бездыханного тела мужчины в парке Воинской славы. Заявительница рассказала, что наткнулась на труп во время прогулки.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на вид мужчине 60 лет. На его левой ноге имеется рука с розой, на правой была изображена рука с кинжалом, а на груди — лик Христа. Погибший был одет в синий спортивный костюм и майку.

Личность погибшего устанавливается, выясняется все обстоятельства трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в метро «Нарвская» найден труп.

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