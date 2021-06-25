Уголовное дело и погибшие: что известно о падении вертолета Ми-8 под Петербургом

В Ленинградской области рухнул военный вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате погиб экипаж из трех человек. Рассказываем, что известно о трагедии.

О крушении вертолета Ми-8 стало известно накануне вечером, 24 июня. После падения воздушное судно полностью разрушилось и сгорело.

Крушение произошло около девяти вечера в окрестностях деревни Корпикюля в Гатчинском районе Ленинградской области, примерно в 30 километрах от Петербурга. Как оказалось, это был вертолет авиационной эскадрильи Северо-Западного округа войск нацгвардии.

По предварительным данным, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Росгвардия уже сообщила, что экипаж в составе трех военнослужащих погиб.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Ведомство установило, что учебно-тренировочный полет войсковой части 3693 выполнялся по плану. В воздух машина поднялась около восьми вечера. Вскоре он пропал с экранов радаров.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи-криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу, а также следователи 53 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации и военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургскому гарнизону», — отметили в ведомстве.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Из военной части изымают документацию, которая поможет установить обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей.

Кадры со столбом черного дыма очевидцы начали публиковать в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Он как-то крутанулся, то ли лопасти сначала разлетелись — потому что какие то фрагменты полетели — потом он наклонился носом в низ и упал», — рассказал один из очевидцев. Он также добавил, что вскоре услышал громкий хлопок, после чего повалил черный дым.

Очевидцы также предположили, что вертолет рухнул от остановки двигателя. Источник ТАСС в экстренных службах назвал ту же причину падения. Пока предварительное следствие по уголовному делу продолжается.