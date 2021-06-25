Петербуржец пытался пронести гранату на станцию метро «Чкаловская»

Петербуржец пытался пронести гранату на станцию метро &#171;Чкаловская&#187;
Молодого человека остановили сотрудники подземки. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Молодой человек пытался пронести гранату в метро Петербурга. Боеприпас нашли среди его личных вещей.

Инцидент произошел в четверг, 24 июня, на станции «Чкаловская». Внимание сотрудников подземки привлек 22-летний пассажир.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при досмотре личных вещей горожанина был обнаружен странный предмет, который был похож на гранату.

В настоящее время опасную находку обследуют специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга местный житель нашел в своей квартире гранату. О находке он сразу сообщил правоохранителям.

метро новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
Очевидец: в городской больнице
Очевидец: в городской больнице "ковидные" больные лежат на матрасах в коридоре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков высказался о проверках качества российских вакцин от COVID
Только для выпускников: Петербург готовится к «Алым парусам»
Вылетевшему из Краснодара в Петербург самолету пришлось аварийно сесть ...
Петербуржец получил пять лет строгого режима за кражу телефона и 1,5 тыс. рублей
Петербуржец пытался пронести гранату на станцию метро «Чкаловская»
Уголовное дело и погибшие: что известно о падении вертолета Ми-8 под Петербургом
Полыхающий мусор на Благодатной улице тушили 20 спасателей
В коляску с грудничком попал горящий бычок: малыш получил сильный ожог