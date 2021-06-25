Петербуржец пытался пронести гранату на станцию метро «Чкаловская»

Молодой человек пытался пронести гранату в метро Петербурга. Боеприпас нашли среди его личных вещей.

Инцидент произошел в четверг, 24 июня, на станции «Чкаловская». Внимание сотрудников подземки привлек 22-летний пассажир.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при досмотре личных вещей горожанина был обнаружен странный предмет, который был похож на гранату.

В настоящее время опасную находку обследуют специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга местный житель нашел в своей квартире гранату. О находке он сразу сообщил правоохранителям.