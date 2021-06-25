Минувшей ночью в пожаре на Академика Байкова погибла пожилая женщина, её внучку увезли на «скорой»

Минувшей ночью в пожаре на Академика Байкова погибла пожилая женщина, её внучку увезли на &#171;скорой&#187;
Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ночью 25 июня в доме №11 корпус 3 на улице Академика Байкова в Калининском районе Северной столицы произошло возгорание в трехкомнатной квартире. Жертвой пожара стала пожилая женщина.

Информация о чрезвычайном происшествии в Калининском районе поступила на пульт дежурного в 23:44 24 июня. По данным Главного управления МЧС России по Петербургу, площадь пожара составила 20 квадратных метров, огонь охватил комнату и коридор в трехкомнатной квартире.

На борьбу с огнем у спасателей ушло больше часа, пламя ликвидировали к 00:45 силам 22 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Видеозаписями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Автор публикации отметил, что пожар закончился трагично для жильцов квартиры: в огне погибла пожилая женщина, а девочку, (кто-то пишет, что это её внучка, другие комментаторы уверяют, что дочь) увезли на скорой.

Местные жители характеризуют квартиру как неблагополучную и рассказывают, что жилплощадь использовали в качестве коммуналки. В одной из комнат жили женщина с дочкой, а в другой — еще одна женщина, которая злоупотребляла спиртным. Именно в её части квартиры произошло возгорание. «Что-то как взорвалось», — отмечает участница группы «ДТП и ЧП» Ксения. Погибла, как утверждает свидетельница событий, именно соседка матери с дочкой — им самим только понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что вечером в среду пожар на электроподстанции «Ручьи» оставил без света и воды жителей Мурино, Девяткино и нескольких кварталов в Калининском районе. «Россети Ленэнерго» до сих пор ведут восстановительные работы.

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