Горящий окурок в коляске в Мурино, одинокий малыш на дороге в Кудрово: как дети оказываются в опасности из-за взрослых

Горящий окурок в коляске в Мурино, одинокий малыш на дороге в Кудрово: как дети оказываются в опасности из-за взрослых
Фото: скриншот ВКонтакте/ Мурино

Вечером 23 июня в Мурино возле дома №2 корпус 2 по Петровскому бульвару неизвестный выкинул из окна незатушенную сигарету. Окурок попал в коляску с младенцем — малыш получил серьезный ожог.

О возмутительном происшествии в группе «Мурино» во «ВКонтакте» рассказала мама пострадавшего двухмесячного мальчика. К счастью, она успела вовремя вытащить дитя из коляски, но новорождённый успел получить травму: на прикрепленной фотографии заметен внушительный ожог на сгибе локтя.

Жизни мальчика, к счастью, ничего не угрожает. Фото: скриншот ВКонтакте/ Мурино

Женщина не стала распространять в социальных сетях агрессию и негатив по отношению к безответственным курильщикам, но обратилась ко всем, кто страдает никотиновой зависимостью, с настоятельной просьбой: «Будьте воспитанней, тушите и выбрасывайте окурки у себя дома. Закрытая крышкой банка на подоконнике избавит вас от мусора и запаха, а живущих в вашем районе людей от грязи под ногами, пожара и травм», — написала она.

К счастью, жизни мальчика ничего не угрожает. Однако произошедшее вызвало сильное негодование у участников сообщества. Комментаторы считают, что нарушителей общественного порядка надо «кормить окурками принудительно».

Еще один шокирующий инцидент с маленьким ребенком произошел в Кудрово. Годовалого малыша заметили на проезжей части: как выяснилось, мальчик уполз с детской площадки и, поскольку родителей не было рядом, оказался на дороге и едва не попал под машину. Этим случаем заинтересовались правоохранители: следователи инициировали проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ребенок выполз на дорогу. Фото: пресс-служба СУ СК по Ленобласти

Аналогичный случай произошел в середине июня на Митрофаньевском шоссе: водители заметили маленького ребенка, который в одиночестве перебегал оживленную магистраль. Более того, это происходило около девяти вечера, а родителей мальчика поблизости не оказалось.

Ребенок один перебегал дорогу на Митрофаньевском шоссе. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»
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