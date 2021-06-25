В Сосновом Бору из окна восьмого этажа выпал ребенок

В Сосновом Бору из окна восьмого этажа выпал ребенок
Ребенок выпал с восьмого этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мальчик получил серьезные травмы и скончался на месте.

В Ленинградской области произошла очередная трагедия: еще один ребенок выпал из окна в период аномальной жары. Об этом пишет 47news.

Все случилось утром 25 июня в Сосновом Бору. Там при неустановленных обстоятельствах из окна восьмого этажа выпал четырехлетний ребенок. В прокуратуре региона уже разбираются в произошедшем. По предварительным данным, ребенок гостил в квартире вместе с матерью, окна были открыты.

В результате инцидента малыш получил серьезные травмы и скончался на месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волховском районе 3-летний ребенок выпал из окна. По версии следствия, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

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