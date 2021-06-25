В Петербурге вынесли приговор разбойнику, который похитил мужчину и вымогал у него 3,5 млн рублей, угрожая убийством

В пятницу, 25 июня, Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Артаку Арзуманяну, который обвиняется в похищении человека, вымогательстве и незаконном хранении оружия (ст. 126, ст. 163 и ст. 222 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в 2016 году неизвестный человек попросил Арзуманяна совершить нападение на своего знакомого, у которого, как выяснил заказчик, оказались 3,6 миллиона рублей, и отобрать деньги. За эту «услугу» незнакомец пообещал ему половину «добычи» — 1,6 млн рублей.

Арзуманян понял, что не справится с такой задачей в одиночку, и привлек сообщника. Вместе они разработали план, следуя которому 12 февраля выследили «Мерседес» жертвы возле одного из домов по Светлановскому проспекту и, дождавшись, когда владелец машины покинет салон, совершили нападение на него. Обвиняемый заявил, что он полицейский и, несколько раз ударив автомобилиста по голове, скрутил его и затолкал в салон иномарки.

Пока Арзуманян продолжал методично избивать жертву, соучастник преступления сел за руль «Мерседеса», и машина отправилась в неизвестном направлении. В ходе поездки обвиняемый стал требовать у избитого оппонента 3,6 млн рублей и угрожал сломать тому пальцы, убить и закопать труп в лесу, если не получит желаемого.

В результате, когда машина проезжала мимо экипажа сотрудников ДПС по Дороге на Каменку, похищенный мужчина, отчаявшись, выпрыгнул из авто прямо на проезжую часть и поспешил за помощью к правоохранителям. Злоумышленников оперативно задержали.

Позже, в ходе следственно-оперативных мероприятий были проведены обыски в квартирах у фигурантов уголовного дела. Оказалось, что Арзуманян незаконно хранил девять патронов к огнестрельному оружию. Обвиняемый полностью признал вину.

Таким образом, по данному делу суд приговорил преступника к лишению свободы сроком на 7,5 лет. А по совокупности с приговором Устюженского районного суда Вологодской области от 28 августа 2017 года Арзуманян проведет 11,5 лет в ИК строгого режима. Его так обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.