Кишечные инфекции, гепатит и паразиты: чем грозит купание в петербургских водоемах в аномальную жару

Дожди и грозы не принесут петербуржцам долгожданного облегчения. В выходные горожанам вновь придется терпеть жару. Региональное управление Роспотребнадзора не спешит утешать горожан – последняя проверка показала, что городские водоемы опасны, а купаться в них нельзя.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, с мая специалисты проводят социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий. Проверяют 24 пляжа.

К понедельнику, 25 июня, было отобрано 120 проб воды. Их проверяли на микробиологические и паразитологические показатели. Выяснилось, что ни одна из акваторий не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — отметили в Роспотребнадзоре.

Петербуржцев, которые раздумывают о том, стоит ли рисковать, купаясь в грязной воде, чтобы освежиться, предупреждают об опасности. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, человек может случайно заглотнуть воду при купании. Это создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А, а также другими инфекционными заболеваниями. Купальщики рискуют подхватить и паразитарные болезни.

Горожанам не стоит рассчитывать на скорое похолодание. Как отметил ранее ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, дожди и грозы, которые ожидаются, в том числе 25 июня, не принесут в Северную столицу прохлады. Сегодня температура может достигать +30 градусов, а в субботу и воскресенье – до +27 градусов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что из-за жары в Петербурге массово из окон начали выпадать домашние животные.