В Петербурге назначена дата прощания с актером из «Улиц разбитых фонарей» Александром Лесковым

Мероприятие состоится 26 июня днем в крематории.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 26 июня, состоится прощание с актером из «Улиц разбитых фонарей» Александром Лесковым. Мероприятие пройдет в 15:30 в крематории. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О смерти артиста стало известно вечером 24 июня. Лесков скончался в 73 года по неназванной причине. Напоминаем, что артист окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После этого он не только участвовал в театральных постановках, но также снимался в популярных сериалах – например, в «Ментовских войнах» и «Улицах разбитых фонарей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось про злой рок «Улиц разбитых фонарей»: умер еще один актер сериала.