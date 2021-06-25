На курортах Кубани примут туристов с иностранными вакцинами

Запретов на какие-либо вакцины вводить не планируют.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на курортах Кубани с радостью примут туристов, которые сделали иностранные прививки. Никаких запретов на этот счет нет: главное, чтобы человек был вакцинирован и смог предоставить сертификат. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в ведомстве.

Известно, что к сертификату есть лишь одно требование: он должен быть переведен на русский язык.

«Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык»,

— сказали в пресс-службе.

Напоминаем, что в Краснодарский край с 1 августа смогут ездить только привитые от коронавируса гости. Исключение: люди, у которых есть медицинские противопоказания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центр Алмазова начал прием коронавирусных пациентов.