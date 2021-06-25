В результате торнадо в Чехии погибли три человека

Из-за обрушившегося накануне торнадо в Чехии погибли три человека, ранены более 200.

Об этом сообщает РИА «Новости». Так от стихии пострадали семь деревень и один город. Всю ночь на месте происшествия работали врачи и пожарные, а также их коллеги из соседних стран. Австрия прислала Чехии на помощь два вертолёта и 20 машин с медиками. Словакия — пять.