В результате торнадо в Чехии погибли три человека

В результате торнадо в Чехии погибли три человека
Всю ночь на месте происшествия работали врачи и пожарные. Фото: Pixabay
Из-за обрушившегося накануне торнадо в Чехии погибли три человека, ранены более 200.
Об этом сообщает РИА «Новости». Так от стихии пострадали семь деревень и один город. Всю ночь на месте происшествия работали врачи и пожарные, а также их коллеги из соседних стран. Австрия прислала Чехии на помощь два вертолёта и 20 машин с медиками. Словакия — пять.
Глава Минтруда Яна Малачова отметила, что местные жители получат около трёх тысяч долларов на каждого пострадавшего.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии несколько человек погибли после нападения мужчины с ножом. В Германии в Вюрцбурге накануне неизвестный напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает РБК. Из-за злоумышленника встреча окончилась смертью для трёх человек. Ещё шестеро пострадали. У них ранения. Полиция Германии задержала мужчину.

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