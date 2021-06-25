Минздрав Кипра заявил о росте числа заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Кипра заявил о росте числа заболевших COVID-19.

В начале июня ежедневно фиксировали от 30 до 70 случаев COVID-19, то в последние дни их число резко возросло (24 июня — 175). Среди заболевших много молодежи, отмечает ведомство. Именно молодёжь — активный распространитель вируса, считает министерство.

Есть случаи, когда многие с положительным тестом на COVID-19 скрывают свои контакты или сообщают неполную информацию. В минздраве отмечают, что рост числа заражений связан с несоблюдением противоковидных мер. Есть информация, что заболевают в основном те, кто не прошел вакцинацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянка отдохнула на Кипре и назвала курорт эксклюзивным из-за отсутствия кучи туристов. Девушка поделилась впечатлениями в «Яндекс.Дзене». Полететь на Кипр придумал ее муж, которому надоела Турция.