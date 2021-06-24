Россиянка рассказала об отдыхе на Кипре: «Чувствуешь себя эксклюзивом»

Россиянка рассказала об отдыхе на Кипре: «Чувствуешь себя эксклюзивом»
Россиянке понравились чистые пляжи, голубая вода, множество экскурсий и разнообразное питание в гостинице. Фото: pixabay

Россиянка отдохнула на Кипре и назвала курорт эксклюзивным из-за отсутствия кучи туристов.

Об этом сообщает «Московский комсомолец». Девушка поделилась впечатлениями в «Яндекс.Дзене». Полететь на Кипр придумал ее муж, которому надоела Турция. Муж и жена потратили на этот тур почти 67 тысяч рублей. Их рейс несмотря на ограничения не отменили.

Россиянка призналась, что ощущение эксклюзивности возникает из-за высокого уровня сервиса и малолюдности курорта. Она отметила, что у них никто не просил чаевых, а продавцы были вежливыми и не пытались обмануть.

Россиянке понравились чистые пляжи, голубая вода, множество экскурсий и разнообразное питание в гостинице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кипр согласен открыть границы для вакцинированных «Спутником V» россиян. В стране готовы взять на себя расходы по лечению туристов, заболевших инфекцией во время отпуска.

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