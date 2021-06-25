В Приморском районе сгорела квартира

В Приморском районе сгорела квартира.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Сообщение о пожаре поступило в половине первого ночи. Горела квартира на Серебристом бульваре 24к2.

В квартире горела обстановка на площади 8 кв. метров. Сведения о пострадавших уточняются. К тушению пожара привлекалось три машины МЧС и 15 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти скончался школьник, которого сбила легковушка. Мальчик ехал по трассе на велосипеде. В Тихвинском районе сегодня днем, 25 июня, произошла авария с участием школьника. В результате инцидента мальчик скончался. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Все случилось на трассе «Вологда — Новая Ладога». Там столкнулись легковой автомобиль и мальчик не велосипеде, который двигался в попутном направлении. Непонятно, что именно стало причиной аварии.