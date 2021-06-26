В результате стрельбы на футбольном матче в Марселе погиб человек

В результате стрельбы на футбольном матче в Марселе погиб человек
Произошла стрельба. Фото: Pixabay

Во время футбольного матча в пятницу вечером в Марселе произошла стрельба. В результате происшествия погиб один человек, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на полицию.

Кроме того, еще одного человека тяжело ранили. По предварительной информации, речь идет о двух игроках команды «Мальпассе». Они участвовали в H Cup, популярном межрайонном футбольном турнире.

Нападавших было несколько, сообщает Франс Пресс. Они приехали к стадиону на автомобиле и стали стрелять по двум футболистам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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