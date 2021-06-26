Спасатели потушили полыхающий ВАЗ на Школьной улице

Спасатели потушили полыхающий ВАЗ на Школьной улице
Спасатели ликвидировали огонь. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В субботу, 26 июня, в Приморском районе произошел пожар. На Школьной улице, 120 загорелась машина.

Сообщение о пожаре поступило в 13:08.

В автомобиле марки ВАЗ выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 13:20.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня, 25 июня, произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать пятерых жильцом дома.

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