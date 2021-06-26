Число заболевших финнов после поездки на Евро-2020 в Петербург достигло 120

В Финляндии зафиксирован рост случаев коронавируса после возвращения в страну болельщиков, которые посетили Евро-2020 в Петербурге.

В четверг, 24 июня, ведомство соцразвития и здравоохранения THL сообщало о сотне заболевших, а в субботу сообщается о 120 зараженных.

«Вчера вечером более 120 случаев было выявлено среди туристов, вернувшихся из Санкт-Петербурга. Большая часть заражений подтверждена у тех, кто вернулся с Евро-2020», — цитирует Yle слова руководителя THL Мики Салминена.

Пограничные посты были сильно загружены, когда тысячи футбольных фанатов возвращались домой из Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в городе на Неве, сдали положительные тесты на коронавирус. Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой.