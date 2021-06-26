Число заболевших финнов после поездки на Евро-2020 в Петербург достигло 120

Число заболевших финнов после поездки на Евро-2020 в Петербург достигло 120
Финляндия оносится осторожно к открытию границ. Фото: Pixabay

В Финляндии зафиксирован рост случаев коронавируса после возвращения в страну болельщиков, которые посетили Евро-2020 в Петербурге.

В четверг, 24 июня, ведомство соцразвития и здравоохранения THL сообщало о сотне заболевших, а в субботу сообщается о 120 зараженных.

«Вчера вечером более 120 случаев было выявлено среди туристов, вернувшихся из Санкт-Петербурга. Большая часть заражений подтверждена у тех, кто вернулся с Евро-2020», — цитирует Yle слова руководителя THL Мики Салминена.

Пограничные посты были сильно загружены, когда тысячи футбольных фанатов возвращались домой из Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в городе на Неве, сдали положительные тесты на коронавирус. Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой.

евро -2020 ковид коронавирус финляндия


 

Новости партнеров
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские велосипедисты привязали к спинам резиновых женщин и ...
Как королева Елизавета II встретила принца Гарри после новых откровений
Следущая неделя в Петербурге будет дождливой
Председатель Комздрава советует, перенесшим COVID-19 полгода назад, сделать ...
Мужчина бросился в реку Тихвинка на помощь к утопающему, однако сам погиб
В Северной столице на 85% подскочил спрос на мороженое
Число заболевших финнов после поездки на Евро-2020 в Петербург достигло 120
У россиян есть еще семь дней, чтобы въехать в Грецию