Исландия первая в Европе сняла все ограничения по COVID-19

Исландия первая в Европе сняла все ограничения по COVID-19
Теперь исландцы не обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. Фото: pixabay

В Исландии снимают все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Об этом стало известно в субботу, 26 июня. Исландия стала первой из стран Европы, которая решила отменить все ограничения по COVID-19.

Как сообщили на официальном сайте местного правительства, на текущий момент уже 87% взрослого населения привились как минимум одной дозой вакцины от коронавируса, а полностью вакцинировались примерно 60%.

Начиная с воскресенья, 27 июня, исландцам не придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию и ограничения на массовые мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге первую прививку сделало рекордное количество горожан.

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