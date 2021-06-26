Петербуржцев удивила выброшенная в конце июня новогодняя елка

На Бухарестской улице внимательные петербуржцы заметили новогоднюю елку, оставленную у мусорных контейнеров.
Символ нового года заметили в субботу, 26 июня. Фотографии с места событий опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к записи пользователи бурно отреагировали на новость. Некоторые из них признались, что до сих пор не выставили за дверь новогоднюю елку.
«До нового года всего 6 месяцев не дотерпел», — написал подписчик.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главную елку Северной столицы разобрали еще 25 января.