Петербуржцев удивила выброшенная в конце июня новогодняя елка

На помойке заметили елку. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На помойке заметили елку. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Бухарестской улице внимательные петербуржцы заметили новогоднюю елку, оставленную у мусорных контейнеров.

Символ нового года заметили в субботу, 26 июня. Фотографии с места событий опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи бурно отреагировали на новость. Некоторые из них признались, что до сих пор не выставили за дверь новогоднюю елку.

«До нового года всего 6 месяцев не дотерпел», — написал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главную елку Северной столицы разобрали еще 25 января.